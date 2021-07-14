Temizlik kampanyasında sıra Durak Mahallesi'ndeydi!
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Temizlik kampanyasında sıra Durak Mahallesi'ndeydi!

Temizlik kampanyasında sıra Durak Mahallesi'ndeydi!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, belediyenin geçtiğimiz ay çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla başlattığı temizlik kampanyası kapsamında Durak Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

"Süpürgeleri kaptılar, sokaklarını süpürdüler"

Daire müdürleriyle birlikte vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Gerenli, daha sonra mahalle muhtarı Ahmet Sezer ve mahalle sakinleriyle birlikte sokakları süpürdü.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Haziran Ayı'nda "Kocasinan Mahallesi'nde" başlangıcını verdiği temizlik kampanyasının bugünkü durağı Durak Mahallesi oldu. Bu kapsamda Başkan Gerenli, daire müdürleri ve muhtar Ahmet Sezer'le birlikte Aylin Parkı'nda vatandaşlarla buluştu. Temizlik kampanyası öncesi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Gerenli küresel iklim değişikliğine dikkat çekerek, herkesin temiz bir çevrede üzerine düşen görevi olduğunu hatırlattı.

Vatandaş sorunlarını dinledi

Başkan Gerenli'nin konuşmasının ardından söz sırası vatandaşa geldi. Mikrofon uzatılan mahalle sakinleri, mahalleleriyle ilgili sorun, talep ve önerilerini Başkan Gerenli'ye bizzat aktarma imkanı buldu. Gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Gerenli, mahalle muhtarı Ahmet Sezer ve mahalle sakinleri el birliğiyle sokak temizliği gerçekleştirdi. Lüleburgaz Belediyesi'nin mahallede temizlik kampanyaları önümüzdeki haftalarda diğer mahallelerde de devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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