Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
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Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı

Antalya'da yaşayan temizlik işçisi evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırılırken daha önce 25 kişiyi daha dolandıran kadının kendisini savunmak için söylediği söz durumu daha da kötüleştirdi.

19.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:08

Antalya'da temizlik işçisi evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı. Kendisinin aynı kadın tarafından dolandırılan 26'ncı kişi olduğunu öğrenen temizlik görevlisinin yuva kurmak istediği sevgilisi tarafından "İhtiyacım vardı. vermeseydin" cevabıyla da dünyası başına yıkıldı.

40 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİ

Serik ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Nazif Er 20 gün önce İ.U ile tanıştı. Kısa sürede çok sevdiği kadına evlilik teklifinde bulundu. "Evet" cevabı üzerine hemen hazırlıklara başlayan genç adam evlilik ihtiyaçları için 40 bin lira kredi çekti.

Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı

"POLİSLER DOLANDIRICI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Parayı alan kadın ortadan kaybolunca dolandırıldığını anladı. Er, "Kredi çektiğimiz gün eşyaların geleceğini söyledi, ben de inanarak ona güvendim. Bankanın içinde parayı çantanın içerisine doldurup kendisine verdim. 'Saat 4'de seni arayacağım' dedi. Saat 4'te aradığında arkadaşının kaza yaptığını ve Aksu'ya gittiğini söyledi. Ertesi gün aradığımda hastanede olduğunu söyledi. Ne zaman geleceksin diye sorduğumda 'belli değil aşkım seni arayacağım' dedi. Üçüncü gün yine hastanede olduğunu söyledi. Ben durumdan şüphelenip Serik Emniyetine gittiğimde telefon edip beni 'çık oradan' diye tehdit etti. Ben emniyette kadının T.C kimlik numarasını verdim polisler dolandırıcı olduğunu söyledi" diye konuştu.

Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı

"ÇIRILÇIPLAK KİMSE EVLİLİK YAPAMAZ' SÖZÜ GÜCÜME GİTTİ"

Dürüst biriyle evlilik hayali kurduğunu dile getiren Er, "Ben güvendim ve evlenme teklifi yaptım ama bu kadının kurşununu yemiş bulundum. Bu kadınla bir pazarcı arkadaşı vesilesiyle tanıştım. Tek hedefim evlilikti, mutlu bir yuva kurmaktı ama ne yazık ki dolandırıldım. 'Ev kirası verilecek, altın alınacak yüzük alınacak, para lazım olacak, bunlara para dönecek. Çırılçıplak kimse evlilik yapamaz' diye konuşmalar yaptı. Bu konuşmaları benim gücüme gitti, hemen krediye başvurdum. 30 bin lira yetmez 40 bin lira çekelim dedi. Aynı gün çalışmış olduğum banka krediyi onayladı. Daha sonra parayı çektik çekilen parayı ve makbuzu çantasına koydu. Daha sonra ayrıldık evimize döndük" diye konuştu.

3 gün sonra dolandırıldığını anlayan genç, "Ben yandım başka arkadaşım yanmasın en yakın zamanda yakalanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı

Kaynak: İHA

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