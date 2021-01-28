Temizlik işçisinden 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış

Temizlik işçisinden 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış

Pazarda temizlik yaparken içi para dolu çanta bulan temizlik işçisi, paranın sahibine ulaşmasını sağladı

Alaşehir Belediyesi temizlik işçisi Hakan Topakkaya:

"Biz helal kazanç peşindeyiz. Allah kimseye haram yedirmesin"

Paralarını pazarda unutan esnaf Seher Ekiz:

"Benim param helal paraymış, geri geldi. Bulan ve teslim eden insanlardan Allah razı olsun"

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde pazarda akşam temizlik yapan temizlik işçisi Hakan Topakkaya, bir pazarcı esnafı tarafından unutulan içi para dolu çantayı belediyeye teslim ederek sahiplerine ulaşmasını sağladı. Helal kazanç peşinde olduklarını kaydeden Topakkaya, davranışıyla hem esnafın, hem Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun hem de Alaşehirlilerin takdirini kazandı.

Alaşehir Belediyesi temizlik işçileri her hafta salı günü kurulan semt pazarının akşamında pazar temizliği yaparken, işçilerden Hakan Topakkaya bir pazar tezgahının üstünde içi dolu bir plastik kasa gördü. Kasayı kontrol eden Topakkaya, içerisinde bir bayan çantası, bir cüzdan ve malzemeleri görüce durumu mesai arkadaşlarına haber vererek, kasanın içindekileri birlikte kontrol etti. Kasada içinde para bulunan bir cüzdan, bayan çantası ve malzemeler olduğunu tespit eden işçiler, kasayı olduğu gibi Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Zabıta ekipleri de durumu Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na haber verdi. Zabıta Müdürlüğünde Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da bulunduğu bir ortamda bulunan eşyalar kayıt altına alındı. Çanta içerisinden çıkan bilgiler doğrultusunda paraların pazarda esnaflık yapan Kamil ve Seher Ekiz çiftine ait olduğu tespit edildi. Zabıta Müdürlüğüne çağrılan pazarcı esnafı çifte bütün bir günün kazancı olan paraları ve diğer eşyaları teslim edildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Dürüst ve işini seven arkadaşlarla çalışmak bana gurur veriyor. Tüm Alaşehirliler adına sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah en kısa zamanda bu paraları ve malzemeleri sahibine ulaştıracağız" dedi.

Bir gün sonra malzemelerini ve paralarını almaya gelen pazarcı esnafı Kamil Ekiz, malzemeleri unuttuklarını fark etmediklerini, Zabıta Müdürlüğünden kendilerine telefon gelmesi sonrası durumu fark ettiklerini belirtti. Kamil Ekiz, "Salı pazarında esnafım. Salı günü akşamı malzemelerimi toplarken bir kasamızı unutmuşuz. İçinde para da vardı. Bazı malzemelerimiz vardı. Temizlikçi arkadaşlarımız bulmuş, bulanlardan ve bize teslim edenlerden Allah bin kere razı olsun" dedi.

Kamil Ekiz'in eşi Seher Ekiz ise, "Benim param helal paraymış, geri geldi. Bulan ve teslim eden insanlardan Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Temizlik işçisi Hakan Topakkaya ise şunları söyledi:

"Salı pazarında temizlik yaparken bir miktar para ve kasanın içinde malzemeler buldum. Bunları zabıta birimine teslim ettik. Sahipleri geldi, sahiplerine teslim ettik. Biz helal rızık peşindeyiz. Allah kimseye haram yedirmesin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN