Temizlik işçisi yapraklarla '10 Kasım' yazdı - Haberler
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Temizlik işçisi yapraklarla '10 Kasım' yazdı

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Haberler | Yerel

Temizlik işçisi yapraklarla '10 Kasım' yazdı Tokat'ın Erbaa ilçesinde temizlik işçisi sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı.

Temizlik işçisi yapraklarla ' 10 Kasım' yazdı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde temizlik işçisi sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Erbaa Belediyesi temizlik işçisi Ayhan Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda ağaçlardan dökülen yapraklarla '10 Kasım' yazdı. Arslan, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anısında hazan mevsiminde dökülen yapraklarla 10 Kasım yazmaya karar verdiğini söyledi.

Temizlik işçisi yapraklarla '10 Kasım' yazdı

Temizlik işçisi yapraklarla '10 Kasım' yazdı

Temizlik işçisi yapraklarla '10 Kasım' yazdı

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Son Dakika Haberleri
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