TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU PARAYI IRAKLI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU PARAYI IRAKLI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU PARAYI IRAKLI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda temizlik işçisi olarak çalışan Abdülkerim Sağlar, sokakta bulduğu 4 bin lirayı Iraklı Taha Alani'ye teslim etti.

Zeytinburnu'nda temizlik işçisi olarak çalışan Abdülkerim Sağlar, sokakta bulduğu 4 bin lirayı Iraklı Taha Alani'ye teslim etti. Belediye Başkanı Arısoy da temizlik işçisine örnek davranışından dolayı teşekkür ederek yarım altın hediye etti.

Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 56  yaşındaki Sağlar, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde 74. sokağı süpürürken kaldırımda parayı fark ettiğini söyledi.

"SOKAKTA BULDUĞUM BİR LİRAYI DAHİ CAMİDEKİ YARDIM KUTUSUNA ATARIM"

13 senedir Zeytinburnu'nda temizlik işçisi olarak çalıştığını ifade eden Abdülkerim Sağlar, "Altı çocuğum ve sekiz torunum var. Çok şükür çocuklarım da çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Sokakta saat 14.00 ile 14.30 arasında kaldırımları süpürürken buldum parayı. Paranın önce sahte olduğunu düşündüm. Gerçek olduğunu anladıktan sonra ekip sorumlumuzu arayarak para bulduğumu bildirdim. Başka insanlar gelerek paranın kendilerine ait olduğunu söyledi. Kısa sürede paranın sahibi bulundu. Parayı teslim ettik. Paranın sahibi bulunduğu için çok sevindim. Sokakta bulduğum bir lirayı dahi camideki yardım kutusuna atarım. Çok şükür sağlığımız yerinde ve çalışıyoruz" dedi.

"PARAYI BULAN İNSAN MUHTEŞEM BİRİ"

Türkiye'de yaşadığını söyleyen Iraklı 52 yaşındaki Taha Alani, "Temizlik işçisinin bulduğu para, bizim ev kiramızdı. Çok teşekkür ediyorum. Paramızı bulan insan muhteşem biri. 4 bin lira az bir para değil. 7 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Bu para bizim için çok önemliydi çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 

BELEDİYE BAŞKANINDAN SAĞLAR'A YARIM ALTIN

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, makamında ağırladığı temizlik işçisi Abdülkerim Sağlar'a ilkeli davranışından dolayı teşekkür ederek yarım altın hediye etti. 

DHA muhabirine konuşan Arısoy, "Temizlik işçimiz Abdülkerim kardeşimiz yerde bulduğu parayı yöneticilerine bildiriyor. Arkadaşlarımız paranın sahibini bularak teslim ediyor. Personelimizin davranışı yapılması gereken bir hareket. Herkese örnek olacak bir davranış. Tamamen helal kazanç üzerine odaklanmış bir arkadaşımız. Sağlar'a teşekkür ettik. Küçük bir de hediye verdik" dedi.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Temizlik işçisi sokak süpurmesi 

-Temizlik işçisinin bulduğu parayı sahibine vermesin 

-Temizlik işçisi röp.

-Para sahibi röp

-Belediye baskanı röp

-Genel detay görüntüler


TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU PARAYI IRAKLI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU PARAYI IRAKLI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU PARAYI IRAKLI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU PARAYI IRAKLI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU PARAYI IRAKLI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU PARAYI IRAKLI SAHİBİNE TESLİM ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 10:53:37. #1.15#

title