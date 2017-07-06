Temizlik İşçinin Dayanamayıp Yediği Peynir Peynir Parçası Pahalıya Mal Oldu

Fransa'da bit otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yannick, çöpe atılan peynirin ucundan yediği için işinden oldu.

KOVASINA SU DOLDURMAK İÇİN MUTFAĞA GİTTİ, PEYNİRİN UCUNDAN YEDİ

Sahil kenti Saint-Tropez'de nisan ayında gerçekleşen olay nedeniyle işinden kovulan temizlik görevlisi Yannick, kovasına su doldurmak üzere mutfağa gittiğini, orada bir peynirin ucundan alıp yediği sırada otel müdiresinin geldiğini söyledi.

YEDİĞİ PEYNİR PARÇASININ PARASINI ÖDEMEYİ ÖNERDİ

Müdireyi görünce kendini kötü hissettiğini söyleyen Yannick, müdirenin rahatsız olduğunu düşünerek yediği peynir parçasının parasını ödemeyi önerdiğini söyledi.

"BÜYÜK HATA" SEBEBİYLE İŞTEN ATILDI

Müdirenin olay üzerine patrona mail attığını söyleyen Yannick, bir parça peynir yüzünden patrona bilgi verilmesinin onu çok şaşırttığını söyledi. Olaydan bir ay sonra "büyük hata" sebebiyle işten atılan Yannick iş hakimine başvurdu.

PEYNİR PARÇASI BAHANE EDİLMİŞ OLABİLİR

Öte yandan, 14 yıldır aynı şirkette çalışan Yannick'in sendika temsilcisi olmak için adaylığını koyduğu ve peynir parçasının kovmak için bahane edilmiş olabileceği belirtildi.