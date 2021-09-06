TEMİZLİK GÖREVLİSİ SU ALIRKEN VANA KIRILDI AKSARAY METROSU SULAR ALTINDA KALDI

Aksaray Metro İstasyonu'nda, temizlik görevlisi yangın söndürme hortumundan su alırken vana kırıldı.

Aksaray Metro İstasyonu'nda, temizlik görevlisi yangın söndürme hortumundan su alırken vana kırıldı. Bu nedenle istasyon sular altında kaldı. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aksaray Metro İstasyonu'nda öğle saatlerinde temizlik görevlisi yangın söndürme borusundan su alırken vana kırıldı. Borudan tazyikli bir şekilde su aktı. İstasyon bir anda sular altında kaldı. Temizlik görevlisi durumu amirine bildirmesiyle ana vana kapatılarak su akışı durduruldu. Yaşanan olay sonrasında metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Yapılan müdahalenin ardından metro seferleri normale döndü. Yaşanan su baskını yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı