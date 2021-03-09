Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? Temizlik Benim İşim saat kaçta, hangi gün?

Temizlik Benim İşim yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, program ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Temizlik Benim İşim bugün yok mu sorusu, 4 Mart Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Temizlik Benim İşim neden yok? Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? Temizlik Benim İşim saat kaçta, hangi gün?

Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor, saat kaçta? Temizlik Benim İşim'in bugün olup olmadığı merak ediliyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada her hafta farklı yarışmacılar yarışıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın bugün yayın saatinde başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte detaylar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

FOX TV'nin sevilen programlarından olan Temizlik Benim İşim, Kadir Ezildi'nin sunumuyla saat 14:00'da ekranlara geliyordu. Ancak program yayın akışında yer almıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI



13.00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

13.45 MASUMİYET

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

CANLI 20.00

BARAJ YENİ BÖLÜM

23.45 MASUMİYET

02.15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Anne tarafından Bayburt baba tarafından ise Konyalı olan Kadir Ezildi, FOX ekranlarının yeni yarışması Temizlik Benim İşim de sunucu olarak izleyici karşısına çıkıyor. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir Ezildi, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaştı ve reklam filmlerinde yer aldı.