Temizlik Benim İşim dış ses kim? Temizlik Benim İşim dış ses gerçek adı nedir?

Temizlik Benim İşim dış ses kim sorusu her programda merak ediliyor. Zuhal Topalla Sofrada yarışmasında da Mikser olarak adlandırılan, Temizlik Benim İşim dış sesi Aydoğan Temel seslendirmektedir. Peki, Temizlik Benim İşim dış ses kim? Temizlik Benim İşim dış ses gerçek adı nedir? Aydoğan Temel kimdir, kaç yaşında?

Temizlik Benim İşim programının dış ses kim olduğu merak ediliyordu. Zuhal Topalla Sofrada Mikser ve Temizlik Benim İşim dış sesi aynı kişi ve kim sorusu her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyada gündem oldu. Temizlik Benim İşim dış sesi Aydoğan Temel seslendirmektedir. Program sunucusunun sürekli takıldığı Aydoğan Temel kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında gibi soruların cevapları burada!

TEMİXLİK BENİM İŞİM DIŞ SES KİMDİR? AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Zuhal Topal'la Sofrada programında ve Temizlik Benim İşim programında şu an dış ses olan ve Mikser olarak da tanınan Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966'da dünyaya geldi ve 55 yaşındadır.

Aydoğan Temel, Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmlerinde dublaj ve yönetmenliği yapmaktadır.Sıkça seslendirdiği yabancı ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu yer almaktadır. Aydoğan Temel, genellikle kötü, komik, sorunlu adamları seslendirmektedir. Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin de dış sesi olan Aydoğan Temel, o zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin çoğu tarafından sevildi ve hala taklitleri yapılmaktadır. Daha sonra Uçankuş programında yer alan Aydoğan Temel, şimdilerde Zuhal Topal'da Mikser olarak sesiyle yer almaktadır.