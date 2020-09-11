Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı
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Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı

Çanakkale'de bir eve temizliğe giden kadın, yatak odasında bulunan 10 bin 400 euroyu çaldı.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı
11.09.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:50

Çanakkale'de bir eve temizliğe giden kadın, yatak odasında bulunan 10 bin 400 euroyu çaldı. Ev sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.

Çanakkale'de yaşayan ev sahibi S.S. (53) evinde bulunan 10 bin 400 euronun çalınması üzerine durumu polise bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde S.S.'nin evine temizliğe giden N.K. (33) isimli şüphelinin paraları çaldığını tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık zanlısı N.K.'nin bundan 6 yıl önce de kendi evindeki 35 bin lirayı çalarak, hırsızlık süsü verdiği ortaya çıktı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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