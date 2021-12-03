Temelinde kayma yaşanan binadakiler, iş makinesi operatörünü uyarmış

TOKAT'ta, inşaat kazısı sırasında temelinde kayma olunca tahliye edilen binada oturan vatandaşlar, kazı çalışması sırasında iş makinesi operatörünü uyardıklarını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Binanın kontrollü olarak yıkımı planlanıyor.

Deve Görmez Mahallesi, Feyzi Çakmak Caddesi'nde dün akşam arsada temel kazısı sırasında yan taraftaki Umut Apartmanı'nın duvarı, bitişiğindeki Gül Apartmanı'ndan yaklaşık 35 santimetre ayrıldı. Bunun üzerine her iki binada oturan 48 kişi, polis ve Afad ekiplerince tahliye edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Geceyi akrabalarının yanlarında geçirenler, evlerinde bulunan değerli ziynet eşyalarını almak için yetkililerden yardım istedi. Ancak yıkılma riski nedeni ile mühürlenen iki binaya girişe de izin verilmedi.

Bu arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye yetkililerinin binanın durumunu takip ettiği ve temelinde kayma tespit edilen binanın yıkılmasının planlandığı öğrenildi.