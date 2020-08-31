Temel Kotil kimdir? Koronavrüse yakalanan Temel Kotil'in sağlık durumu ne? Temel Kotil kaç yaşında, nereli? Temel Kotil hayatı ve biyografisi!
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Temel Kotil kimdir? Koronavrüse yakalanan Temel Kotil'in sağlık durumu ne? Temel Kotil kaç yaşında, nereli? Temel Kotil hayatı ve biyografisi!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı. Üzücü gelişme sonrası Temel Kotil hakkında araştırmalar yapılırken, Temel Kotil kimdir? Koronavrüse yakalanan Temel Kotil'in sağlık durumu ne? Temel Kotil kaç yaşında, nereli? Temel Kotil hayatı ve biyografisi konuları merak edildi.

31.08.2020 07:18 | Son Güncelleme: 31.08.2020 07:22

Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı. Peki, Koronavrüse yakalanan Temel Kotil'in sağlık durumu ne? Temel Kotil kimdir? Temel Kotil hayatı ve biyografisi! Temel Kotil kaç yaşında, nereli?

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Aralık 1959

Kaç yaşında: 60yaşında

Nereli: Rize

Kitaplar: Yer çekimine karşı temel bilgiler

Kotil, 1959 yılında Rize'de Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldu, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesinde "Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamladı.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yürüttü. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet verdi ve ardından New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürüttü.

İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler veren Kotil, evli ve dört çocuk babasıdır. Başarılı akademisyen; 2009 İstanbul Turizm Özel Ödülü, 2014 Yılın Havacılık Lideri Ödülü, 2014 Airline Strategy Ödülleri - Yılın CEO'su Ödülü, 2015 Avusturya Liyakat Nişanına layık görüldü.

Temel Kotil'in Türk Hava Yoları kariyeri:

2003 yılında THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlamıştır.

2005 yılında THY Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

2006 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

2010 yılında Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

1 Ocak 2014 itibarı ile Avrupa Havayolları Birliği'nin (AEA) Başkanlığına seçilmiştir.

21 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türk Hava Yollarındaki görevinden ayrılıp, TUSAŞ - Türk havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

KORONAVRÜSE YAKALANAN TEMEL KOTİL'İN SAĞLIK DURUMU NE?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı. Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Haber Aero'nun haberine göre, Kotil bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı entübe (Solunum yoluna tüp takılması) edildi. 60 yaşındaki Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Koronavirüs sürecinde Temel Kotil'in yoğun tempoyla çalıştığı biliniyordu.

Temel Kotil kimdir? Koronavrüse yakalanan Temel Kotil'in sağlık durumu ne? Temel Kotil kaç yaşında, nereli? Temel Kotil hayatı ve biyografisi!

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