Temel Karamollaoğlu'nun inanılmaz değişimi! Gençlik fotoğrafı aile albümünden çıktı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun 81 yıllık hayatı "Son Tanık" adıyla kitap oldu. Karamollaoğlu, Mustafa Yılmaz'ın kaleme aldığı kitapta hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanan ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan Karamollaoğlu'nun gençlik yıllarına ait bir fotoğraf da yayınlandı.

İşte Karamollaoğlu'nun ağzından kendi hayatı;

"Ailemiz Karamollazadeler diye bilinir. Dedem soyadı kanunu çıkınca önce Karakaya soyadını alıyor, 1955'de ise Karamollaoğlu'na dönüş yapıyor. 1945'te annem vefat etti, ben dört yaşındaydım. Beyninde tümör tespit edilmişti, ameliyat için gittiği İstanbul'dan bir daha geri gelmedi. Beni üvey annem büyüttü.

"ÖNCE ORG, SONRA SAZ ÇALDIM"

Babam ilkokulda bana mandolin aldı. Müziğe meraklıydım, kendi kendime çalmayı öğrendim. Ortaokulda org çalmaya başladım. Gürün'de terk edilmiş bir Ermeni kilisesi vardı. Oradaki orgu, öğretmen olan babam bizim okula getirdi. Ben de org çalmayı öğrendim. Liseye geçince bu kez saz çalmayı öğrenip kendime bir saz aldım.

"İNGİLTERE'YE SAZIMLA GİTTİM"

İngiltere'ye giderken de sazımı yanımda götürdüm. Kurs almadım, mandolini, sazı, orgu deneye deneye öğrendim. Kayseri Lisesi'nde okudum. (Ünlü şair Behçet Kemal Çağlar ile Turgut Özal, Abdullah Gül, Korkut Özal, Yekta Güngör Özden ve Hulusi Akar bu lisede okudu.)

"DAYIM CHP'DEN, BEN MSP'DEN AYNI DÖNEM VEKİLDİK"

Dayım Şebip Karamollaoğlu emniyet müdürüydü. 1975 seçimlerinde CHP'den Bursa Senatörü olarak Meclis'e girdi. Ben de 1977 seçimlerinde MSP'den milletvekili oldum, aynı dönemde TBMM'de birlikte görev yaptık. Komisyonlarda bazen karşı karşıya geldik. Ama aramız iyiydi, görüşlerimiz, düşüncelerimiz, yaşam tarzlarımız, ülke meselelerine bakışımız farklıydı, ama birbirimize sevgi ve saygımızı hep koruduk.

"SÜLÜN OSMAN'I DAYIM YAKALADI"

Sülün Osman o dönem İstanbul'un en ünlü dolandırıcılarından, vatandaşa İstanbul'daki Galata Kulesini, Taksim Meydanını falan satıyor. İstanbul'da sıkışınca Bursa'ya kaçıyor. Sülün Osman'ı Bursa Altıparmak'ta bir işkembecide çorba içerken dayım yakaladı.

ERBAKAN'LA NASIL TANIŞTI?

Necmettin Erbakan ile İngiltere dönüşü bir sohbette tanıştım. O günden itibaren vefatına kadar yanından ayrılmadım.

"EŞİM ÇOK UTANGAÇTI"

1963 yılında İngiltere'deydim. Bir toplantıda eşim Ayşe dikkatimi çekti, çok utangaçtı. Ben de genelde utangaç ve çekingen biriyimdir. Ayşe Hanım Manchester'da bir gazetede idari personel olarak çalışıyordu, ablası da vardı. Biz tanıştıktan kısa süre sonra annesini babasını görmeye gittim, sonra evlendik.

EŞİNE İNGİLİZ AJANI DENMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜ

Eşim İngiliz asıllı. Çirkin ithamlar oldu (İngiliz ajanı vs), bu Ayşe Hanım'ı çok üzdü. İftiraları gündeme getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Hiçbirimiz bu dünyada kalıcı değiliz, hesap gününde Cenâb-ı Allah'ın huzurunda hepsiyle hesaplaşacağız."