ANADOLU AJANSI ESNAFIN PERİŞAN HALİNİ NASIL GÖRDÜ?

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Hafta sonu bir İstanbul derbisi, bir de ABD futbolu finali Super Bowl geride bıraktık. İki spor karşılaşmasında akılda kalan detaylar neler oldu? Boğaziçi'nde tatışmalar sürüyor, hafta sonu boyunca neler yaşandı? Yeni açılan fakülteler hakında ne açıklama yapıldı? Melih Bulu'nun eski arşiv görüntüleri ortaya çıktı; hangi açıklaması viral oldu? 'Osman Kavala'nın eşi' olarak hedef gösterilen Prof Dr Ayşe Buğra; hangi açıklamada bulundu ve kendini savundu? Takvim gazetesi hangi manşeti ile halkla alay etti? Yayınımıza bağlanan KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan; 'evden çalışmak' ve salgın sonrası iş dünyası hakında hangi çıkarımlarda bulundu? Dün gündeme gelen Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş'taki çiftçi ile diyaloğu neden viral oldu? Vedat Milor'un twitter'dan yayınladığı son anketini hangi yiyecek kazandı? Anadolu Ajansı, zorda kalan esnafın haberini yaptı; ancak Türkiye değil! Bilin hangi ülke? ABD Başkanı Joe Biden, LGBTI birey hakları hakında ne açıklamada bulundu? Van'dan yayınımıza bağlanan İşçi Temsilcisi, seslerini duyurmak istediklerini söyledi; beklentileri neler? ABD'li rapçi Lil Uzi Vert; vücudunun neresine pembe bir elmas işletti? Youtube'daki 'çakma soyguncunun başına ne geldi? Cüneyt Özdemir, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan haberleri yorumluyor.

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Kaynak: DailyMotion.com