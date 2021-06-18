Temel Güzeloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Temel Güzeloğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Temel Güzeloğlu geliyor. Peki, Temel Güzeloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Temel Güzeloğlu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Temel Güzeloğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Temel Güzeloğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

TEMEL GÜZELOĞLU KİMDİR?

1969 doğumlu Güzeloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Güzeloğlu, daha sonra Northeastern Üniversitesi'nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans derecesi; Bilgi Üniversitesi'nde ise işletme yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı. 2008 yılı Ağustos ayına kadar Finansbank A.Ş.'de Bireysel Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Güzeloğlu, bu tarihten itibaren Finansbank A.Ş. İcra Komitesi Üyesi ve Perakende Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Güzeloğlu, Nisan 2010 itibariyle mevcut görevine atandı. Güzeloğlu, Finansbank A.Ş.'ye katılmadan önce McKinsey & Co., Citibank ve Unilever şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı.