Temel Eğitimde 10.000 Okul Kapsamında İlimizde Açılacak Ana Sınıfları ile Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Konulu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Temel Eğitimde 10. 000 Okul kapsamında ilimizde açılacak anas ınıfları ile Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi konulu değerlendirme toplantısı Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması konulu ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit' in başkanlığında İlçe...
Temel Eğitimde 10. 000 Okul kapsamında ilimizde açılacak anas ınıfları ile Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi konulu değerlendirme toplantısı Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması konulu ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit' in başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
E-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda kütüphane kurulumu yapılacak okullar, okul öncesi derslik durumu yeni açılacak anaokulları vb. konular ele alındı. Sürecin titizlikle takibinin yapılarak herhangi bir olumsuzluğun oluşmaması hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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