Temel AFAD Gönüllüsü olma yaşı 15'e düşürüldü
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Temel AFAD Gönüllüsü olma yaşı 15'e düşürüldü

Temel AFAD Gönüllüsü olma yaşı 15'e düşürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFAD Gönüllülük Sistemi'nde başvuru yaşı 15'e düşürüldü.

AFAD Gönüllülük Sistemi'nde başvuru yaşı 15'e düşürüldü. Daha önce 18 olan yaş sınırı nedeniyle başvuru yapamayan 15 yaş ve üzerindeki gençler de artık Temel AFAD Gönüllüsü olabilecek. AFAD Gönüllüsü olmak isteyenler, e-Devlet üzerinden kolaylıkla başvurup ilk eğitimlerini çevrim içi olarak alabiliyor.

2019 yılında uygulamaya alınan AFAD Gönüllülük Sistemi'ne bugüne kadar 293 bin kişi başvurdu. Gönüllü olmaya en büyük talep ise yüzde 55 oranında 18-29 yaş arasındaki gençlerden geldi. AFAD, daha küçük yaşlardaki gençlerin de AFAD Gönüllüsü olabilmesi için bir çalışma başlattı. Çalışma ile çevrim içi eğitimlerin alındığı "Temel AFAD Gönüllülüğü" başvuru yaşı 15'e indirildi. Saha eğitimlerini de içeren 'Destek AFAD Gönüllüsü' olmak için ise 18 yaşında olmak gerekiyor.

Üç Ayrı Seviyede Sınıflandırma

Afet ve acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak AFAD Gönüllüleri, yetkinlikleri ile aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırılıyor. Bunun için uzaktan eğitimler yoluyla sisteme katılan Temel AFAD Gönüllüsünden, profesyonel ekiplere destek olacak Destek AFAD Gönüllüsü'ne ve profesyonellerle koordineli çalışacak Uzman AFAD Gönüllüsü'ne uzanan bir gönüllülük yolu bulunuyor.

AFAD Gönüllüleri, 2020'de meydana gelen Elazığ ve İzmir depremleri, Giresun seli ile Vefa Sosyal Destek Grupları'nda etkin olarak görev yaptılar. Ayrıca kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal görevler de üstlenebiliyorlar.

Uzaktan, Yüz yüze ve Sahada Eğitimler

Afet ve acil durum gönüllülerine eğitim ve destek sağlayan AFAD Gönüllülük Sistemi'nde adaylar, birbirini tamamlayan üç yöntemle bilgi ve becerilerini geliştiriyor. İnternet yoluyla başlayan uzaktan eğitimler, gönüllünün seviyesi ile talebine göre AFAD İl Müdürlükleri'nde yüz yüze ve AFAD ekipleriyle sahada devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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