TEMD, ülke çapında rafine iyotlu sofra tuzu tüketimi öneriyor

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Tiroid Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akarsu, iyot eksikliğinin yetersiz tiroid hormonu üretimine yol açması nedeniyle rafine iyotlu sofra tuzu tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Tiroid Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akarsu, iyot eksikliğinin yetersiz tiroid hormonu üretimine yol açması nedeniyle rafine iyotlu sofra tuzu tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Akarsu, 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tiroid hastalıklarının oldukça sık görüldüğüne işaret ederek, guatr, tiroid nodülleri, tiroid kanseri, Hashimoto tiroiditi, tiroid bezinin fazla hormon üretmesine bağlı hipertiroidi veya yetersiz hormon üretmesine bağlı hipotiroidi gibi hastalıklar, iltihabi veya inflamasyona bağlı tiroid hastalıklar (tiroiditler), gebelikte tiroid hastalıkları ve iyot eksikliği gibi durumların birey ve toplum sağlığını etkilediğini anlattı.

Söz konusu hastalıkların günlük yaşamı olumsuz etkileyen şikayetlere yol açabildiğini belirten Akarsu, şu bilgileri paylaştı:

"Yorgunluk, infertilite, kilo alma veya tam tersine kilo kaybı, cilt kuruluğu, uyku problemleri, adet düzensizliği, saç dökülmesi, saç kuruluğu, sinirlilik, ödem, kabızlık, kas güçsüzlüğü, ses kısıklığı, nefes almada güçlük, gözlerde büyüme, çift görme, sinirlilik, ellerde titreme, bazı kalp ritm bozukluklukları, kolesterol yüksekliği ve uyku apne sendromu gibi durumların sebebi tiroid bezi hastalıkları olabilir. Bu tarz şikayeti olan kişilerin tiroid hastalıkları açısından değerlendirilmesi ve uygun şekilde tedavisi gerekiyor."

Akarsu, bu yıl Tiroid Günü kapsamında özellikle iyot eksikliğini vurgulamak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İyot, tiroid hormonlarının üretimi için temel elementtir. Yeterli iyot alımı normal büyüme ve gelişme için gereklidir. İyot eksikliği yetersiz tiroid hormonu üretimine yol açmaktadır. İyot profilaksisi için halen dünyada önerilen en etkili yöntem sofra tuzlarının iyotlanmasıdır. Ülkemiz orta ciddi derecede iyot eksikliği ve endemik guatr bölgesidir. Sofra tuzlarının zorunlu olarak iyotlanması ile problem şehir merkezlerinde önemli ölçüde çözülmüştür, ancak problemin özellikle kırsalda devam ettiği düşünülmektedir. TEMD olarak ülke çapında rafine iyotlu sofra tuzu tüketimini önermekteyiz. Rafine edilmeyen, içeriği net olarak bilinmeyen veya diğer katkı maddelerinin doğal veya yapay olarak eklendiği, kaya tuzu, gurme tuzları gibi tuzların kullanılmasını ise önermiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur