Tembihname geleneği, "Ramazan Tembihi" programıyla yaşatılacak

Osmanlı'da ramazanın gelmesiyle dini ve ahlaki uyarıların yapıldığı "tembihname" geleneği, Esenler Belediyesinin hazırladığı "Ramazan Tembihi" adlı programla seyircilerle buluşacak.

Osmanlı'da ramazanın gelmesiyle dini ve ahlaki uyarıların yapıldığı "tembihname" geleneği, Esenler Belediyesinin hazırladığı "Ramazan Tembihi" adlı programla seyircilerle buluşacak.

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği programda, her gün bir tembih okunacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle program, Şehir Ekranı TV üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Arapçada uyarma, uyandırma anlamına gelen tembih ile Farsça kitap ve mektup anlamını taşıyan name kelimelerinin birleşiminden oluşan tembihname, Osmanlı'da Ramazan öncesi halka, ahlaki ve dini uyarılarda bulunmak üzere yayımlanan yazılara deniliyordu.

Tembihnameler, 2. Mahmut döneminden itibaren Takvim-i Vekayi gazetesinde yayınlanmaya başlamış ve halka kitapçık olarak da dağıtılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı