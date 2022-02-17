Temaslılar karantina var mı? Aileden biri korona olursa diğerleri dışarı çıkabilir mi? 3 aşılı temaslı karantinaya girer mi?

Temaslılar karantina var mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Aileden biri korona olursa diğerleri dışarı çıkabilir mi? Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaların ardından karantina süresi son dakika gelişmeleri araştırılmıştı. Peki, aileden biri korona olursa diğerleri dışarı çıkabilir mi? 3 aşılı temaslı karantinaya girer mi? Temaslılara karantinaya alınıyor mu?

TEMASLILARA KARANTİNA VAR MI?

Son yapılan açıklamanın ardından pozitif vakaların karantina süresinin 7 gün olduğu belirtildi. Eğer pozitif vakalar 5.gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatif çıkar ise karantinaları sona eriyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklanan kararlar arasında şu ayrıntılar yer almıştı; "Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."

3 DOZ AŞILILARA KARANTİNA VAR MI?

3 aşısı olan kişilerin karantina süresi için bakanlıktan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde temaslı takip algoritmasında değişikliğe gidildi. Bununla beraber, değişiklik tam aşılı temaslıların izolasyonunda yapılmıştır. Bundan dolayı, ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen ve coronavirus hastası ile temas eden vatandaşın HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak. Aşılı ve temaslı olan vatandaş 5'inci gün PCR testi verecektir. Ayrıca, sonucu negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak. Test sonucu pozitif çıkarsa 5. günden itibaren 9 günlük izolasyon süreci başlayacak ve 14 günü tamamlayacaktır. 5. gün test vermeyen aşılı temaslıların ise HES kodu riskli sayılacak ve kalan 9 günü izolasyonda geçirerek, 14 günü tamamlayacaktır.

OMICRON VARYANTI

Yeni varyantlarla birlikte covid vakalarında hızla artış gösteren coronavirus hastalarının konstantina süresine değişiklik geldi. Temaslılar karantinaya alınır mı? Temaslı karantina süresi kaç gün? Omicron varyantı dünyaya hızla yayılmaktadır ve ülkemizde de oldukça fazla vaka görülmektedir. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden artmıştır. Bununla beraber, hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10'luk bir artış olmuştur. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar kayda geçiyordu. Uzmanlara göre, omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa yönde yorumlar yapılmakta. Bununla beraber, tedbirleri almaya devam edilmeli.

Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa dahi hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir. Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir.

Uzmanlara göre, yeni varyantların giderek artması sebebiyle kişiler aşılarını tam yaptırmalıdır.

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