TEMA Vakfı'ndan Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEMA Vakfı'ndan Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

AA / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel
TEMA Vakfı'ndan Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı Temsilcileri, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı Temsilcileri, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Cankaloğlu, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Dr. Hülya Durmaz, Merkez İlçe Sorumlusu Ahmet Öner, Güroymak Sorumlusu Büşra Budak ve Mutki İlçe Sorumlusu Kenan Orak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağaçlandırmanın faydaları, etkileri ve gönüllü olarak yapılması gerekenlerin konuşulduğu ziyarette Cankaloğlu, çevrenin ve doğanın korunması noktasında yapılması gerekenlere dikkat çekti.

TEMA Vakfı üyeleri de kendilerine başarı dileyen Kaymakam Cankaloğlu'na hediye takdim etti.

TEMA Vakfı'ndan Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

TEMA Vakfı'ndan Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

 MGK Bildirisi: '(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.'

MGK Bildirisi: "(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir."

 Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş
Magazin Gülşen Yıldız Tilbe Prens William Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TEMA Vakfı'ndan Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 22:44:18. #1.17#