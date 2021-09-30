TEMA Vakfı'ndan Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı Temsilcileri, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Cankaloğlu, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Dr. Hülya Durmaz, Merkez İlçe Sorumlusu Ahmet Öner, Güroymak Sorumlusu Büşra Budak ve Mutki İlçe Sorumlusu Kenan Orak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağaçlandırmanın faydaları, etkileri ve gönüllü olarak yapılması gerekenlerin konuşulduğu ziyarette Cankaloğlu, çevrenin ve doğanın korunması noktasında yapılması gerekenlere dikkat çekti.

TEMA Vakfı üyeleri de kendilerine başarı dileyen Kaymakam Cankaloğlu'na hediye takdim etti.