TEMA fidan bağışı! TEMA fidan bağışı ne kadar?

Ülkemizin pek çok yerinde çıkan yangınlar sebebiyle TEMA Vakfı da fidan bağışı için açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda TEMA fidan bağışı! TEMA fidan bağışı ne kadar? başlıkları aratıldı.

TEMA fidan bağışı hakkında detaylar gelirken, TEMA fidan bağışı ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan duyuruya göre bağış kampanyası bugün saat 12:00 itibariyle başlayacak. TEMA bağış kampanyasına vakfın internet sitesi üzerinden "Bağış Yap" ekranı ile katılım sağlanacak.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Son günlerde gelen yangın haberleriyle Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Çıkan peşi sıra yangınların ardından son dönemde en çok merak edilen konu ise yangınların nerede olduğu. Türkiye'de 13 şehirde yangın çıktı.

Ülkemizde Adana, Osmaniye, Antalya, Muğla, Mersin, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Karaman'da yangın çıktı.

TEMA FİDAN BAĞIŞI!

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;



"Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz."

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?

TEMA Vakfı sitesinin "sıkça sorulan sorular" başlığı altında yer alan cevaba göre;

"Fidan bağış birim bedeli 13 TL'dir ve minimum 3 adet fidan bağışınız karşılığında isterseniz tarafınıza TEMA Vakfı teşekkür sertifikası gönderilmektedir. Fidan sertifikalarınızın gönderimi, bağışçımızın talebine göre; Kargo, Kurye ve E-Sertifika şeklinde iletilmektedir. Kargo gönderimleri için min. 10 TL ücret alınmaktadır. Kurye gönderimleri sadece İstanbul içi gerçekleştirilmekte olup teslimat ilçesine, semtine ve talep edilen sertifika adedine göre kurye ücreti değişiklik göstermektedir. Hediye edilen kişi ve kurum adına düzenlenen her basılı sertifika için 3 TL, her e-sertifika için 1 TL sertifika ücreti alınmaktadır. Sertifika örneklerimizi www.tema.org.tr sitesi üzerinde Özel Gün Bağışları alanında bulabilirsiniz. Fidan bağış taleplerinizi sitesi üzerinden Online Bağış adımlarını kullanarak veya Vakıf Merkezimizi ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz."