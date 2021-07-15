Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
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Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı TEM Otoyolu Edirne istikametinde otomobil, trafik polisi otosu ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 polis ve 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
İSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikametinde otomobil, trafik polisi otosu ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 polis ve 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde ise bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 07.30 TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil önündeki trafik polisi otosuna çarptı. Trafik polisi otosu da önünde seyreden kamyonete çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan 2 trafik polisini ve diğer sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri | TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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