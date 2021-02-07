TEM Otoyolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı
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TEM Otoyolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı

07.02.2021 04:54 | Son Güncelleme: 07.02.2021 08:07

Kocaeli TEM otoyolunda içinde 30 yolcu bulunan yolcu otobüsü, rahatsızlanan sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak viyadük üzerinde asılı kaldı. 30 metre yükseklikteki viyadükten uçmaktan son anda kurtulan otobüsteki 6 kişi ise yaralandı.

Olay Kocaeli TEM Otoyolu İzmit Gültepe tünelleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kamil Koç firmasına ait Abdullah Acar idaresindeki 42 BZY 58 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul'dan aldığı yolcuları Konya'ya götürmek üzere yola çıktı. İzmit Gültepe tünellerinde seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsü, sürücünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, Gültepe Viyadükleri üzerinde bariyerleri parçalayan otobüs, 30 metre yüksekliğindeki viyadük üzerinden bariyerlere takılarak asılı kaldı. Ön kısmı viyadükten sarkan otobüsteki 6 kişi ise yaralandı.

SÜRÜCÜ VE 5 YOLCU YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yolcular, otobüsün arka kapısından tahliye edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdullah Acar ve 5 yoldu ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı

"SAĞ TARAFTA UÇURUM, SOL TARAFTA UÇURUM"

Kazada yaşadıkları korku dolu anları anlatan Ahmet Bera Demir adlı yolcu, "Her şeyi gördüm, uyumamıştım tam. Duvara çarptığımızı ve tuğlaların üzerine çıktığımızı söyleyebilirim. Sol tekerin o şarampolün üzerine çıktığını hatırlıyorum. Bir sağa yattık, ben sağa devrildik diye düşündüm. Sağ tarafta uçurum, sol tarafta uçurum, viyadük girişindeyiz. Sol taraftaki uçurumu gördü bir panikle sağa kırdı şoför ki, bu sefer de sağ taraftaki uçuruma doğru yöneldik. Sağ taraftaki bariyerlerin de emniyet kısmını herhalde tekerlekler altına aldı o şekilde uçuruma uçmadan durduk ve çok şükür kurtulduk" dedi.

TEM Otoyolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı

"YANINDAKİ ADAM YOLUNDAN GİTMESİ YÖNÜNDE UYARDI"

Otobüs sürücüsünün seyahatin başından itibaren sağlıklı hareket etmediğini iddia eden Demir, "Şoför yolda bir kustu zaten gelmeden önce bir şey yedi galiba. Rahatsızdı galiba. Tost yediğinden bahsediyordu. Tost dokunmuş olabilir. Yolda Ataşehir'den çıkışta da dikkat dağınıklığı müthişti yani. Yanında biri olmasa biz daha Ataşehir'in çıkışında bile kaldırıma çıkıyorduk. Yanındaki adam yolundan gitmesi yönünde uyardı. Otobüste 30'a yakın kişiydik" diye konuştu.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazada viyadükten sarkan otobüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, otobüsün çekilmesi sonrasında normale döndü. Kazada otobüste bulunan yoldular, itfaiye ekiplerinin servislerine alınarak otoyoldaki bir dinlenme tesisinden başka bir yolcu otobüsüne aktarıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

TEM Otoyolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ

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