TEM Otoyolunda 3 tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde önde seyreden tırın aniden durması sebebiyle akadan gelen 2 tır kaza yaptı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde önde seyreden tırın aniden durması sebebiyle akadan gelen 2 tır kaza yaptı. Kazada tırlardan birinin içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DL 7245 plakalı tır, aniden fren yaptı. Bunun üzerine arkadan gelen 34 EB 0757 plakalı tır ve Abdülkadir P. idaresindeki 41 VP 487 plakalı bir başka tır birbirine girdi. Kaza sonrası tır şoförü Abdülkadir P., şoför kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kısa sürede kurtarılan yaralı sürücü, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı