TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı
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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı

25.10.2020 11:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:54

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenileme çalışması nedeniyle yeniden araç trafiğine kapatıldı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde başlayan derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasındaki kısım 10 Ekim tarihinden itibaren 1 hafta süreyle trafiğe kapatılmıştı.

BU SABAHTAN İTİBAREN TÜM ARAÇLARA KAPATILDI

Çalışma nedeniyle Ankara istikametine giden sürücüler, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 karayoluna yönlendirilmişti. D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin yoğun trafiği kaldırmaması nedeniyle hafif araç ve otobüsler için 17 Ekim tarihinden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli trafiğe açılmıştı. Ancak çalışmalar yoğun olarak devam edince bugün sabah saatlerinden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, Kaynaşlı Gişeleri'nden itibaren yeniden tüm araçlara kapatıldı.

ABANT GİŞELERİNDEN İTİBAREN OTOYOLA GİRİLEBİLİYOR

Ankara istikametine gidecek olan araçlar Kaynaşlı Gişeleri'nden itibaren D-100 karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendiriliyor. Sürücüler, Abant gişelerinden itibaren otoyola girebilecekler.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

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