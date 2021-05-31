TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı
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TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Milletvekillerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı
TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı
TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı
TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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