İSTANBUL-TEM'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE TAKSİ ÇARPTI: BİRİ AĞIR, 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-TEM'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE TAKSİ ÇARPTI: BİRİ AĞIR, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu Hasdal Mevkii'nde arıza yapan otomobile taksi çarptı.

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu Hasdal Mevkii'nde arıza yapan otomobile taksi çarptı. Kaza anında otomobilin kaputunu açarak arızayı çözmeye çalışan sürücü otomobilin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti, Hasdal Mevkii, Kemerburgaz yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Emrullah Koç'un kullandığı 07 ESZ 81 plakalı otomobil arıza yaptı. Sağ şeritte kalan otomobile, sürücüsü Emrullah Koç'un, otomobilin arızasını bulmak için kaputu açtığı sırada aynı yönde seyir halindeki 34 THC 61 plakalı taksi arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan Emrullah Koç metrelerce sürüklendi.

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Koç, itfaiye ekipleri tarafından otomobilin altından çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksi sürücüsü Yavuz Güller ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL-TEM'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE TAKSİ ÇARPTI: BİRİ AĞIR, 2 YARALI

İSTANBUL-TEM'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE TAKSİ ÇARPTI: BİRİ AĞIR, 2 YARALI

İSTANBUL-TEM'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE TAKSİ ÇARPTI: BİRİ AĞIR, 2 YARALI

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

 Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

 İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekiplerince kesildi

İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekiplerince kesildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title