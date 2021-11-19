TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı - Haberler
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TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Düzce kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) - TEM Otoyolu Düzce kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde TEM otoyolu Küçük Melen mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle meydana geldi. Alınan bilgilere göre, TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 1 oto çekicisi ile 9 otomobil kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar Ayfer D., Enes C. ayakta yapılan tedavilerinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Diğer yaralılar Alev A., Ömer Ö., Ömer Gökhan U. ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşurken araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tek şeritten verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Ali Yıldız – Selçuk Akyol/İHA)

TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

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