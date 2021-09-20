TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Emniyet haber merkezi, telsizden anons yaparak polis memurlarına, kan bağışına katılmaları konusunda bildirimde bulunurken, anonsu duyan emniyet mensupları kan vermek için sıraya girdi.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında kan bağışı TIR'ı, emniyet müdürlüğü karşısındaki Atatürk Parkı'na konuşlandırıldı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da, kan bağışı TIR'ına gelerek bilgi aldı.

'DESTEKLER KAN BAĞIŞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde görevli Dr. Erhan Aksoy, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Stoklarımızda bulunması gerekiyor ki acil durumlarda hastalarımızda hemen kullanabilmemiz gerekiyor. Her 1 kişinin vermiş olduğu kan, 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Koronavirüs sürecinde stoklarımızda ciddi bir azalma oldu. O yüzden kurumlarımızın verdiği destekler, halkımızın verdiği destekler kan bağışı için çok önemli. Biz de emniyet müdürlüğümüzle birlikte şu anda bir organizasyon içerisindeyiz. Bundan önce olduğu gibi kan bağışı desteklerine bugün topluca devam ediyorlar. Onların nezdinde tüm kurumları kan bağışı kampanyası düzenlemeye davet ediyorumö dedi.

Dr. Erhan Aksoy, Keşan'ın nüfusuna oranla kan bağışı konusunda en yüksek ilçelerden biri olduğunu da söyledi.

Kampanyada polis memurları ve büro amirlerinin yanı sıra Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de kan bağışında bulundu.

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI

TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Özdemir Gülşen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Mesut Özil Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Hulusi Akar Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TELSİZ ANONSUNU DUYAN POLİSLER KAN BAĞIŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:04:43. #1.12#