Telin etmek ne demek? TDK telin etmek nedir, ne anlama geliyor? Telin etmek nedir?
Telin etmek nedir, ne demek? merak edilen kelimeler arasında geliyor. Dilimizde bazı kalıpların anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de telin etmektir. Peki telin etmek ne deme? Telin etmek ne anlama gelir? Telin etmek ne manaya geliyor? TDK'ya göre telin etmek nedir haberimizden öğrenebilirsiniz.
Telin etmek kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, telin etmek ne demek, ne anlama gelir? Telin etmek ne demek, ne manaya geliyor? Telin etmek kelimesinin anlamı nedir?
TELİN ETMEK NE DEMEK? (TDK'YA GÖRE)
Türk Dil Kurumu'na göre telin etmek "lanetlemek, kargımak" anlamlarına gelmektedir.
TDK telin etmek anlamı : Lanetlemek, kargımak
Ek olarak telin etmek lanetlemek, kargımak anlamlarına geldiği gibi 'ilenmek' anlamına da gelmektedir.