Telin etmek ne demek? TDK telin etmek nedir, ne anlama geliyor? Telin etmek nedir?

Telin etmek nedir, ne demek? merak edilen kelimeler arasında geliyor. Dilimizde bazı kalıpların anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de telin etmektir. Peki telin etmek ne deme? Telin etmek ne anlama gelir? Telin etmek ne manaya geliyor? TDK'ya göre telin etmek nedir haberimizden öğrenebilirsiniz.