Telgrafhane 1916' Oyunu'na Yoğun İlgi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Kut'ül Amare'yi konu alan 'Telgrafhane 1916' adlı oyun büyük beğeni topladı.

Güroymak Belediyesi ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve Demet Sönmez ile M. Akif Yıldız'ın yazdığı, Toygun Ateş'in yönettiği, 'Telgrafhane 1916' oyunu, Güroymak YİBO Konferans salonunda sahnelendi. Öğrencilerin büyük beğenisini toplayan oyun, zaman zaman duygulu anlar yaşattı. Süne, Kut'ül Amare Zaferi'nin Türk tarihinin unutturulmuş şanlı zaferlerinden biri olduğunu söyleyen Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Gelecek neslin, Çanakkale Zaferinden sonra Osmanlı Devletinin kazandığı Kut'ül Amare'yi çok iyi bilmesi gerekiyor. Belediyemizin ilçemize getirdiği tiyatro ekibi, adeta bizleri eski savaş günlerine götürdü. Osmanlı Devletinin bundan tam 101 yıl önce İngiliz Devleti ve müttefiklerine karşı kazandığı bu muazzam zaferi yeni nesil bilmeli, tüm olumsuz koşullara rağmen başarılı bir mücadele veren şanlı ecdadımızı mutlaka tanımalıdır. Bu zaferi unutmamak ve unutturmamak adına düzenlediğimiz etkinlik, kahraman ecdadımızın minnetle yad edilmesine, onların anılmasına vesile oldu. Ecdadımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Birlik ve kardeşliği bozmak için her türlü fitne ve fesadın kol gezdiği bir dönemde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu sözlerle çok şey anlatır. "Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan! Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü! Dinle Peygamberi zişanın ilahi sözünü". Tiyatro oyunu büyük bir keyifle izledik. Bizleri çok eski tarihe götürdü. Tiyatro ekibine teşekkür ederim" dedi.

3 seanslık 'Telgrafhane 1916' oyununu 750 öğrenci izledi. - BİTLİS