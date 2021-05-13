Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
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Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'daki bir iş yerinde meydana gelen olayda, televizyonun arkasındaki gölgeyen eğilen işçiler, 2 metrelik dev yılanla karşı karşıya geldi. İşçilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından titizlikle kontrol altında alındı.

Türkiye genelinde havaların ısınmasıyla birlikte çeşitli illerimizde da yılanlar kendilerini göstermeye başladı. Dün Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki engerek yılanının çiftleşme dansı yaparken görüntülenmesinin ardından bugün de Bursa'daki bir iş yerinde televizyonun arkasından çıkan yılan nedeniyle büyük panik yaşandı.

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldi

DOĞAL YAŞAMINA SALINDI

Gemlik'teki Kurtul Mahallesi Kurtul Sokak'ta Sezer Dinçer'in iş yerine giren ve televizyonun arkasına konuşlananyılan, gölgesinin işçiler tarafından fark edilmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yılana herhangi bir zarar vermediği ve yılanın doğaya salındığı öğrenildi.

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldi
Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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