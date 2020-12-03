Televizyonu HD izlemek, karbon emisyonlarını 'sekiz kat artırıyor'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Televizyonu HD izlemek, karbon emisyonlarını 'sekiz kat artırıyor'

03.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:50
Televizyonu HD izlemek, karbon emisyonlarını 'sekiz kat artırıyor'

İngiltere Kraliyet Bilimler Akademisi Royal Society, televizyon programlarını yüksek çözünürlükte (HD) izlemenin, küresel ısınmaya yol açan karbon emisyonlarını sekiz kata kadar artırdığı uyarısında bulundu.

İngiltere Kraliyet Bilimler Akademisi Royal Society, televizyon programlarını yüksek çözünürlükte (HD) izlemenin, küresel ısınmaya yol açan karbon emisyonlarını sekiz kata kadar artırdığı uyarısında bulundu.

Programların standart çözünürlükte (SD) izlenmesini öneren kuruluş, küçük ekranlarda kullanıcıların aradaki farkı göremeyebileceğini belirtti.

Royal Society'nin raporunda platformlar ve düzenleyici kurumların çözünürlük kalitesini sınırlaması ve SD'nin varsayılan çözünürlük olması gerektiği çağrısı yapılıyor.

Kuruluşa göre küresel emisyonlarda dijital teknolojinin payı yüzde 1,4 ile 5,9 arasında değişiyor.

Emisyonu düşürmek için basit adımlar

Royal Society'nin enerji tasarrufu için önerdiği bir başka yol da eğer izlenmiyorsa müziğe eşlik eden videoların kapatılması.

Raporu kaleme alan bilim insanları bu tür basit adımlarla, müzik platformlarının karbon emisyonlarının yüzde beş oranında aşağı çekilebileceğini vurguladı.

YouTube, serverlarını yenilenebilir enerjiyle çalıştırarak karbon emisyonlarını yüzde beş azalttığını açıklamıştı.

Raporda ayrıca yeni cihaz üretiminin karbon emisyonlarını önemli oranda artırdığı belirtilerek tüketicilere mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanmaları tavsiye ediliyor.

'Telefonları iki değil dört yılda değiştirin'

Kuruluşa göre iki yılda bir değiştirilen telefonlarda üretim aşamasındaki karbon emisyonunun miktarı, bu telefonların ömrü boyunca oluşturacağı emisyonun yarısı kadar.

Fakat tüketiciler telefonlarını iki değil dört yıl kullanırlarsa bu oran yarıya inecek.

Royal Society, ikinci el telefon almanın ya da cihazları paylaşmanın da üretimden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yardımcı olacağına dikkat çekti.

Kuruluş ayrıca ev ve iş yerlerinde kullanılan bilgisayarlarda bulut teknolojisinden yararlanılmasının karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Uzmanlara göre bu teknoloji daha etkin sunucu kullanımı sağlıyor. Bunun nedeni, sunucuların boştayken enerji harcamaması.

Raporda teknoloji firmalarının şeffaf davranarak dijital ürün ve hizmetlerinin yarattığı karbon emisyonlarına ilişkin bilgileri paylaşması gerektiği belirtiliyor.

BBC

İlgili Haberler

İnsanoğlunun Bennu Asteroitine Dokunup Toprak Alışını İzleyin!
İnsanoğlunun Bennu Asteroitine Dokunup Toprak Alışını İzleyin!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Bülent Ersoy Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Mbaye Diagne Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Televizyonu HD izlemek, karbon emisyonlarını 'sekiz kat artırıyor' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 12:51:27. #1.15#
title