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Telekonferansla Erzurum ekonomi zirvesi

Toplum sağlığı ve ekonomik açıdan bütün dünyada etkisini sürdüren Covid-19 pandemisinin Erzurum ekonomisine etkileri, düzenlenen video konferans aracılığıyla masaya yatırıldı.

22.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:46
Telekonferansla Erzurum ekonomi zirvesi

Toplum sağlığı ve ekonomik açıdan bütün dünyada etkisini sürdüren Covid-19 pandemisinin Erzurum ekonomisine etkileri, düzenlenen video konferans aracılığıyla masaya yatırıldı. Video konferansa, Vali Okay Memiş, Erzurum milletvekilleri; Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir ve Prof. Dr. Kamil Aydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ile Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Kahraman katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, toplantının amacının şehrin ekonomik gündemini yakından takip etmek, sahada sıkıntılarla yüz yüze olan esnafın, tüccarın, üreticinin ihtiyaçları ve talepleri belirlemek ve çözüm bulmak olduğunu dile getirdi.

Başkan Yücelik; "Mücbir sebep kapsamı genişletilsin"

Toplantıda daha sonra konferansa katılan meslek kuruluşlarının temsilcilerine sırasıyla söz verildi. Bu anlamda ilk konuşmayı ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yaptı. 2019 yılında ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar atlatılmadan Kovit-19 sebebiyle dünya çapında bir krizle karşı karşıya kalındığını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, yaşanan sıkıntıları daha fazla derinleşmeden, "Mücbir sebep" kapsamının bütün sektörleri de içine alacak şekilde genişletilmesinin, üretimin ve istihdamın devamı açısından büyük fayda sağlayacağını kaydetti. Bankaların kredi kullandırmada zorluk çıkarmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Yücelik, bankaların artık kredi kullanmak isteyen firmalardan memur kefil ister hale geldiğini söyledi. Firmaların kamu kurumlarından alacaklarını tahsil edebilmesinin de bu süreçte mutlaka ele alınması gereken konuların başında geldiğini belirten Başkan Yücelik, "Bankalar zaten krediyi vermekte güçlük çıkarıyor. Oysa ki krediye başvuran o firmanın aynı zamandan kamudan da alacağı var. Eğer firmalar alacaklarını tahsil edebilse belki de o krediye hiç başvurmayacak ve gereksiz yere bankalara borçlanmamış olacak" diye konuştu.

"Kısa çalışma ödeneğinin 6 aya çıkması büyük fayda sağlar"

Kısa çalışma ödeneğinin istihdamın devamı anlamında çok önemli olduğunu ifade eden Yücelik, bu desteğin de Cumhurbaşkanlığının onayıyla 6 aya çıkarılmasının çok isabetli olacağını ve istihdamını korumak ve üretimini sürdürmek isteyen firmalara büyük fayda sağlayacağının altını çizdi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, ihracatın sekteye uğramaması için Habur sınır kapısında başlatılan "dorse-şoför takası" uygulamasının, Sarp, Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarında da uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Gerçekten dünyamız, ülkemiz görünmeyen ve her yönüyle yıkıcı etkileri olan bir düşmanla mücadele ediyor. İnşallah bizler gerek fert olarak, gerekse kurumsal anlamda hepimiz el ele verip, üzerimize düşeni yaparak, bu süreci el ele verip en az hasarla atlatmak için çaba göstereceğiz" dedi.

Başkan Yücelik ayrıca, çarkların dönmesi için yapılmasını talep ettikleri düzenlemeleri içeren konularla ilgili bir raporu milletvekillerine ileteceklerini sözlerine ekledi.

Özakalın; "KOBİ'ler daha fazla desteği hak ediyor"

ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da video konferansta yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin bölgesel olarak ele alınmasının, sağlanan desteklerden faydalanma açısından önemli olduğunu belirterek, bölgede ticaret, inşaat, tarım ve hayvancılık sektörleri öne çıktığını söyledi.

Bölgeye sağlanan kısıtlı imkanların kullanılması açısından işletmelerin öncelikli olması gerektiğini dile getiren Meclis Başkanı Özakalın şunları söyledi; "Eğer yaşanan bu süreçte işletmeler sıkıntıya düşerse çalışanlar da aynı şekilde bundan etkilenir. Bu açıdan gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek, bu kesimlere öncelik tanınması çok önemli... Bankalar aracılığıyla kullandırılan KGK destekli kredilerin sektörel bazda dağılımına baktığımızda da tarım ve hayvancılık sektörünün kredi kullanım oranın 2.6 gibi çok düşük seviyelerde kaldığını görüyoruz. Buna karşılık, imalat sektörü yüzde 35.9, ticaret-hizmet sektörü yüzde 41.5, inşaat sektörü yüzde 10.5 ve ulaştırma sektörü ise 3.9 KGF destekli kredi kullandığı görülüyor. KOBİ'lerimiz gerçekten ülke ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. Bu sebeple daha fazla desteği daha cazip şartlarda hak ettiğini düşünüyoruz. Devam eden süreçte KOBİ'lerimizin yükünü hafifletecek yeni destekler sağlanacağını umut ediyoruz. Ahi Evran geleneğini benimsemiş olan iş dünyamızın, her zaman yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hareket eden milletimizle el ele verip bu zor dönemden güçlenerek çıkacağımız kanaatindeyiz."

Video konferans, diğer katılımcıların konuşmaları ve yapılan değerlendirmelerle devam etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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