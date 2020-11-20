Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü

20.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:47
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü

Gaziantep'te trafikte üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için sürücü ve akrabalarının, iki çocuğunun gözü önünde darbedilen vatandaş saldırganların serbest kalmasına isyan etti. "Bu insanlar terörist gibi, çocuklarımın psikolojisi bozuldu" diyen adamın dövülme anı ise anbean kameralara yansıdı.

75'inci Yıl Mahallesi'nde 26 Ekim günü aracıyla trafikte seyir halindeyken kendisine çarpmak üzere olan motosikletliyi uyaran Ali Bayram Hakabakan, uyarının ardından çıkan tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü ve yakınlarının saldırısına uğradı.

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

Biri bebek olan 2 çocuğunun önünde 3 kişinin saldırısına maruz kalan Hakabakan'ın darbedildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Hakabakan, olayın ardından darp raporu alarak kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olurken, şahıslar bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

TEHDİT EDİLİYOR

Kendisini darbedenlerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Hakabakan, şikayetten vazgeçmesi için kendisini darbedenlerin yakınları tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Ben onların tutuklanmasını istiyorum. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor" dedi.

Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocukların gözü önünde feci şekilde dövüldü

YÜZÜNE YUMRUK ATILMIŞ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletliyi uyaran Hakabakan, küfür edilmesi üzerine ileride durarak bekleyen motosikletlinin yanına aracıyla gelip duruyor. Araçtan inen Hakabakan, motosiklet sürücüsüyle tartışıp aracına geri dönerken motosiklet sürücüsü, Hakabakan'ın yüzüne yumruk atıyor. Motosikletli yumruğun etkisiyle düşen Hakabakan'ı yerde tekmeleyerek öldüresiye darbederek arkadan koşarak gelen motosikletlinin bir yakını ise Hakabakan'ı ayaklarından tutup havaya kaldırdıktan sonra kafasını yere vuruyor.

Çevreden gelenlerin Hakabakan'ı darp edilmesini engelleme çabaları sonuçsuz kalırken Hakabakan arabasına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken bu defa motosiklet sürücüsü aracın camından Hakabakan'a yumruk atmaya devam ediyor.

Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocukların gözü önünde feci şekilde dövüldü

"ACAYİP BİR ŞEKİLDE DARBETTİLER"

Aracıyla seyir halindeyken karşı taraftan gelen motosikletliye 'Ne yapıyorsun arabanın altına mı gireceksin?' demesi üzerine sürücünün kendisine küfür ettiğini belirten Hakabakan, motosikletliyi aracına çok yakın geçtiği için uyardığını söyledi. Sürücünün motoru kasksız kullandığını aktaran Hakabakan şu ifadelerde bulundu:

"İlerde durduğunda onuna yanına gittim. Ona 'Ben seni Allah'a havale ediyorum' dedim. Yanından ayrılacağım esnada bana saldırdı. Onun arkasından da akrabaları arabayla geliyormuş. Ben arabaya bineceğim sıra gelip bana saldırdı. Arkadan da bana saldıran kişinin bir yakını beni kaldırıp yere vurdu. O ara kafam çok pis bir şekilde yere değdi. Kafam çok fena şişti. Acayip bir şekilde darbettiler. Arabama da baya bir zarar verdiler. Telefonum kırıldı. Param gitti. Flaş belleğim vardı. O da darp esnasında kayboldu".

Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocukların gözü önünde feci şekilde dövüldü

"BANA TEKME ATARLARKEN EVLATLARIMIN ADINI SAYIKLADIM"

Hakabakan, olaydan sonra darp raporu aldığını kaydetti. Vücudunun birçok yerinde morluklar oluştuğunu paylaşan Hakabakan, "Yetkililer bu insanları nasıl bırakıyor? Adamlar resmen terörist gibiler. Beni 2 çocuğumun gözü önünde darbettiler. Yerde bana tekme atarlarken evlatlarımın adını sayıkladım. Çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Darbedilirken onlara arabada çocuklarımın olduğunu söyledim ama buna rağmen durmadılar. Israrla beni darp ettiler. Ben hiçbir şekilde onlara karşılık vermedim. Hakaret de etmedim. Elimi dahi kaldırmadım. O gelen büyükleri de kavgayı ayırmak yerine daha çok büyüttü. O beni kafa üstü yere çaktı. Bir gün karakolda gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılmışlar. Gözaltına alındıkları gün beni 20 kişi arayıp şikayetten vazgeçirmek istedi. Aralarında beni tehdit edenler oldu. Adamların bir beni öldürmediği kaldı. Bu kadar olamaz. Allah kimseye yaşatmasın. Böyle insanlar dışarıda dahi gezmemelidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı
Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı
Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı
Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı
Evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi, annesi ve kardeşi de yaralandı
Evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi, annesi ve kardeşi de yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin İrem Derici Şafak Sezer Fatih Artman Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Mert Günok Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Faiz Medya Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 10:48:02. #1.15#
title