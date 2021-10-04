Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

CEYHAN, ADANA (DHA) - ANTALYA'da Hasan E. (37) ile Murat U. (40) arasında telefonda başlayan tartışma, tarafların buluşmasıyla kavgaya döndü. Hasan E. tabancayla, Murat U. ise soda şişesiyle yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'nde Aliya İzzetbegoviç ile Ceyhan caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Hasan E. ile emlakçılık yapan Murat U., telefonda tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Hasan E., Murat U.'ya iş yerinin önüne gidip aracını çizdiğini söyledi. İş yerinin önüne giden Murat U., yanında getirdiği tabancayla havaya 3-4 el ateş etti. Çıkan kavgada Hasan E. kırık soda şişesiyle Murat U.'yu, Murat U. da Hasan E.'yi tabancayla yaraladı.

Kavgada soda şişesiyle boynundan ve göğsünden yaralanan Murat U., kendisi için gelecek ambulansı bekledi. Hasan E.'ye ilk müdahalesini yapan ekipler, diğer ambulans gelene kadar Murat U.'nun yaralarına müdahale etti. Olay yerindeki bir bekçi de sağlık ekiplerine el feneriyle yardımcı oldu. Murat U., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Hasan E. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede 7 adet boş kovan buldu.