Akıllı telefonlar yaşamlarımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte akıllı telefonlar yalnızca "telefon" olma işlevinden de çok daha fazlasına sahip olmaya başladı. Öyle ki akıllı telefonların sahip olduğu bazı özellikler hayat kurtarıcı nitelikte olabiliyor. Deprem uygulaması olarak bilinen deprem uyarı sistemi de bu özelliklerden biri. Peki, Telefona deprem uyarı bildirimi ayarı nasıl yapılır?

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine ne kadar uzaklıktaysa o kadar erken gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için Android kullanıcılarının "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.

TELEFONA DEPREM UYARI BİLDİRİMİ AYARI NASIL YAPILIR?

Ücretsiz olarak kullanılabilen ve Google altyapısı ile oluşturulan deprem uyarı sistemi, dünya çapındaki tüm depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderen bir yazılımdır. Amacı depremi önceden haber vererek kullanıcılara zaman kazandırmak olan bu sistemin nasıl çalıştığı da kullanıcılar tarafından oldukça merak ediliyor.

Google deprem uyarı uygulaması akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçerleri kullanarak yeryüzünde gelişen ani hareketleri algılar. Kullanıcılardan gelen tüm veriler büyük bir veri tabanında toplanır ve aynı anda birçok cihazda benzer bir hareket algılandığında bunun bir deprem işareti olduğu düşünülür.Sistem eğer bu şekilde bir deprem tespit ederse, kullanıcılara hızlı bir şekilde uyarı gönderir. Bu uyarı kullanıcılara birkaç saniyelik süre kazandırarak güvenli bir pozisyon almalarına olanak sağlar.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Google'ın deprem uyarı sisteminin yalnızca Android cihazlar için sunulan bir hizmet olduğunu bilmelisiniz. Bu nedenle bu sistem birçok kişi tarafından Android deprem uyarı sistemi olarak da biliniyor. Bu sistemi Android işletim sistemine sahip cihazlarda açmak için şu adımların izlenmesi gerekir:

• Akıllı telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne gidin ve burada "Konum ve Konum Hizmetleri" sekmesine ilerleyin.

• Açılan ekranda "Deprem Uyarıları" seçeneğine tıklayın ve burada göreceğiniz düğmeye dokunun. Bu düğmeyi açık konuma getirdiğinizde deprem uyarıları aktifleşecektir. Uyarıları kapatmak için ise aynı düğmeyi kapalı konuma getirmeniz yeterlidir.