Telefon Donanımları Gelişirken Batarya Teknolojisi Neden Aynı Kalıyor?

Dünyaca kabul edilen bir gerçek olan akıllı telefonların batarya performanslarının gerçekten kötü olması, hâlâ çare bulunamamış bir durum. Her yıl yeni bir amiral gemisi serisi akıllı telefon modeli piyasaya süren akıllı telefon sektöründeki dev şirketler, ne var ki cihazların batarya kapasiteleri ve performansları konusunda herhangi bir gelişme gösteremiyorlar.

Çığır açacak yeni batarya teknolojilerinin geliştirildiğindi neredeyse her ay duyar olduk. Peki neden bu teknolojileri günlük hayatta görmüyoruz? Neden bataryalar bugünkü hâllerinde? Nokia 3310 gibi efsane telefonların şarjları bir hafta kadar giderken günümüz telefonları neden ancak günü çıkarabiliyor?

Batarya teknolojileri konusunda uzman olan Argonne Enerji Depolama Bilimi İşbirliği Merkezi Direktörü Venkat Srinivasan, yapmış olduğu bir açıklamada bu sorunun sebebini cihaz donanımlarının batarya teknolojisinden daha hızlı gelişmesi olduğunu söyledi. Gelişen batarya teknolojileri yeni akıllı telefon teknolojilerinin ihtiyaçlarını ancak karşılayabiliyor ve bu da batarya performansının gelişmiyor gibi gözükmesine sebep oluyor.

Sözlerine günümüzde kullandığımız bataryaların çoğunun lityum kobalt bazlı olduğunu ekleyen Srinivasan, bu tarzdaki enerji depolama birimlerinin 1990'lı yıllardan beri kullanıldığını ve artık yeni bir teknolojiye geçiş zamanımızın geldiğini belirtti.