Telefon dolandırıcısı tutuklandı

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, telefonda kendisini savcı olarak tanıttığı F.H.'nin (65) evine gidip, 3 cumhuriyet altınını alarak kaçan E.Ö., yakalanıp, tutuklandı.

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, telefonda kendisini savcı olarak tanıttığı F.H.'nin (65) evine gidip, 3 cumhuriyet altınını alarak kaçan E.Ö., yakalanıp, tutuklandı.

Akdağmadeni ilçesi Kayakışla köyünde oturan F.H.'yi arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp, "Cinayet olayına karıştınız ve tüm mal varlığınıza el konulacak" diyerek, evde bulunan altınları incelemek üzere sivil ekip göndereceğini söyledi. Şüpheli, bir süre sonra eve giderek, F.H.'den 3 cumhuriyet altını aldı. Bu sırada F.H., durumdan şüphelenip, altınları geri istedi. Ancak şüpheli, altınları alıp evden çıkarak ormanlık alana kaçtı. F.H.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma, şüphelinin E.Ö. olduğunu saptadı. E.Ö. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yavu beldesinde operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. E.Ö.'nün üst aramasında F.H.'ye ait 3 cumhuriyet altını ele geçirildi. Akdağmadeni'ne getirilen ve 16 ayrı suçtan kaydı bulunan E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altınlar ise F.H.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu