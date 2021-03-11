Telefon dolandırıcılarını buluşmaya çağırdığı parkta yakalattı
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Telefon dolandırıcılarını buluşmaya çağırdığı parkta yakalattı

11.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:08
Telefon dolandırıcılarını buluşmaya çağırdığı parkta yakalattı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Vasfiye Çınar (60), kendisini telefonla dolandırmak isteyen Seyit Gezer ve Kadir Yılmaz'ı buluştuğu parkta polise yakalattı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Vasfiye Çınar (60), kendisini telefonla dolandırmak isteyen Seyit Gezer ve Kadir Yılmaz'ı buluştuğu parkta polise yakalattı.

Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Vasfiye Çınar'ı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak, "Kimlik bilgileriniz teröristlerin eline geçti. Size yardım etmemizi istiyorsanız evde ne kadar altın varsa kapıya gelecek polise verin. Parmak izi çalışması yaptıktan sonra altınları size geri iade edeceğiz" dedi. Çınar, dolandırılmak istendiğini anlayıp, polisi  aradı.

Hemen harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri de Vasfiye Çınar'dan telefondaki kişilere, altınları olduğunu ve evinin yanındaki parka gelmelerini söylemesini istedi. Vasfiye Çınar, denileni yaptı. Bu sırada ekipler, parkta önlem aldı. Kısa süre sonra Çınar'dan içinde 13 bilezik ve bir tuğralı altın kolye olan poşeti almaya gelen Seyit Gezer ve Kadir Yılmaz, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gezer ve Yılmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 


Telefon dolandırıcılarını buluşmaya çağırdığı parkta yakalattı
Telefon dolandırıcılarını buluşmaya çağırdığı parkta yakalattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

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