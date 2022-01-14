- Tel Abyad'da 'Barış Pınarı Caddesi' hizmete açıldı

TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türkiye'nin girişimleriyle yapılan Barış Pınarı Caddesi hizmete açılmasının ardından sosyal hayata yapacağı katkının yanı sıra yaklaşık 150 kişiye istihdam da sağlayacak. DEAŞ terör örgütünden sonra PKK/YPG terör örgütü tarafından da işgal edilerek adeta harabeye çevrilen Suriye'nin Tel Abyad kenti, Barış Pınarı Harekatıyla terörden tamamen temizlendikten sonra Türkiye'nin girişimleriyle modern bir kent oluyor. Terör örgütü tarafından yağmalanan ve tahrip edilen kamu binaları ile ev ve iş yerleri Türkiye'nin girişimleriyle yeniden inşa edildikten sonra kentin altyapı sorunu da ortadan kaldırıldı. Kentin estetik görüntüsünün iyileştirilmesi ve Suriyelilerin zaman geçirebilmesi için yerel meclis ile birlikte yapılan çalışmayla modern bir cadde düzenlendi. Barış Pınarı ismi verilen cadde, sosyal yaşam alanı olmanın yanında bir çok kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Bölgede ilk olan caddenin açılışını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, yerel meclis üyeleri ve bölgede yaşayan halk yaptı.

Fabrika gibi cadde

İlk etapta 150'den fazla kişiye istihdam fırsatı sağlayacak olan Barış Pınarı Caddesinde çocuk eğlence salonu, çocuk parkı ve Barış Pınarı Marketi de yer alıyor. Açılış sonrası caddede bulunan alanları gezen Vali Erin ve beraberindekiler, açılışı yapılan alanın bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Caddede Şubat ayı sonunda alışveriş merkezi, tekstil atölyesi, eczane, sebze meyve pazarı ile lokantaların da açılması hedefleniyor.

Vali Abdullah Erin çocukların mutluluğuna ortak oldu

Caddeyi gezen Vali Abdullah Erin, çocuk eğlence salonunu da ziyaret etti. Salondaki çocuklar valiyi karşılarında görünce etrafını sarıp sevinirken, Erin de çocukların ilgisi karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Vali Erin ve beraberindekiler daha sonra marketi gezerek ürünleri kontrol etti.