Tekzen'in İstanbul'daki 14. Mağazası Sultangazi'de Açıldı

Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve en yaygın ev geliştirme merkezi Tekzen, yeni mağazalar ile büyümeye devam ediyor.

Sultangazi NEVA AVM'deki Tekzen mağazası açılış töreninde konuşma yapan Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, şu bilgileri verdi; "Tekzen olarak Türkiye'nin en yaygın ev geliştirme perakendecisiyiz. Hedeflerimiz doğrultusunda hızla büyümeye devam ediyoruz. Başarılı iş sonuçlarımızın, uzun vadeli stratejik bakış açımızın, finansal sağlamlığımızın ve kurumsal yönetime verdiğimiz önemin şirketimizin yüksek performansına yansıdığını memnuniyetle görüyoruz. 2016 yılı "Fortune 500 Türkiye" sıralamasına göre şirketimiz 15 basamak yükselerek ciro bakımından memleketin 265. büyük şirketi; perakende sektöründe ise 16. büyük zincir olarak Türkiye'nin yükselen bir değeri haline gelmiştir.

Gerek çalışanlarımız gerekse iş ortaklarımızın büyük emekleri ile hedeflerimize ulaşmaya devam ediyoruz. 2017 yılı iş sonuçlarımızın da arzu ettiğimiz seviyelerde olacağına inanıyoruz.

Bugün Sultangazi mağazamızla birlikte İstanbul'daki 14., yurt genelindeki 121. mağazamızı açtık. Türkiye'de milli ekonomide gelişimle kişi başına düşen harcanabilir gelirin son 15 yılda hızla artması, hane halkının tüketimine yansıyor. 550 bin nüfuslu bir ilçenin halkı bu artan refahtan pay sahibi olmak durumunda. Bunların yansımasıyla birlikte kendi hanelerine yatırım yapmaya, sosyal ve yaşamsal alanlarına yatırım yapmaya devam edeceklerdir. Rahat bir alışveriş deneyimi yaşayacakları mağaza arayışı içerisinde olacaklar. Tekzen'in bu ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. Sultangazi ilçemizden beklentimiz talep edileni karşılayabileceğimiz, beraberce büyüyeceğimiz ve keyif alacağımız bir alışveriş deneyimini yaşatmak.

Biz Tekzen olarak her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuk. Müşteriyi anlayan, ihtiyacına uygun tavsiyeler veren, güler yüzlü, dürüst ve bilgili personel istihdam ediyoruz. Çünkü ziyaretçilerimizin mağazamızdan memnun ayrılmasını çok önemsiyoruz. Çalışanlarımıza da bu değerler doğrultusunda eğitim veriyoruz. Yeni mağazamızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Tekzen CEO'su Murat Gigin, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Işıkgece, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, Sultangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Adil Dayıoğlu, Operasyon Müdürü Hüseyin Menteşe, Mağazalar Kurulum Müdürü Hasan Şener Bilge, Bölge Müdürü Ali Aksoy, NEVA AVM yönetimi ve Tekzen tedarikçilerinin katıldığı açılış töreni büyük ilgi gördü.

Tekzen, Sultangazi Neva AVM'de açtığı mağazasıyla 1084 metrekare üzerine kurulu alanda, 25 personeli ile müşterilerine mobilyadan ev ve mutfak gereçlerine, inşaat ve tesisat malzemelerinden elektrik ve aydınlatma ürünlerine, bahçe dünyasından evcil hayvan dünyasına kadar binlerce çeşit ürün ile hizmet veriyor olacak.