Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü tır yandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yurt dışına kozmetik ve tekstil ürünleri götüren tır seyir halinde iken alev aldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yurt dışına kozmetik ve tekstil ürünleri götüren tır seyir halinde iken alev aldı. Yangında tırda bulunan ürünlerin tamamı kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gürcistan'a kozmetik ve tekstil ürünü götürdüğü öğrenilen Ferhat Fırat yönetimindeki tırın lastiği Kumbel köyü yakınlarında alev alması sonucu yanmaya başladı. Bir anda büyüyen alevler tırın dorse kısmına sıçradı. Yangını fark eden sürücü tırı yol kenarına çekerek kupa kısmını çekiciden ayırdı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Çorum, Osmancık ve Kargı belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dorseden yükselen yoğun duman ve alevler nedeniyle polis ve jandarma ekipleri D-100 karayolunu bir süre trafiğe kapattı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaparken trafik tali yoldan kontrollü olarak sağlandı. Yangında çekici de bulunan tekstil ve kozmetik ürünlerinin yanı sıra ayakkabı diğer eşyalar tamamen yandı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı