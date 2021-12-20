TEKSTİL İŞÇİSİ GENCİN CESEDİ BARAJDA BULUNDU

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olan tekstil işçisi Mesut Durmuş'un (29) cesedi Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde bu sabah bulundu. Durmuş'un alkolün etkisiyle baraj göletine düşüp öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Sabah saatlerinde Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde ceset gören vatandaşlar, 112'yi aradı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları baraj göletine girerek erkek cesedi çıkardı. Yapılan incelemede cesedin dün kaybolan tekstil işçisi ve bekar olduğu öğrenilen Mesut Durmuş'a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Durmuş'un cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Durmuş'a ait olan 20 AEG 325 plakalı minibüste inceleme yaptı. Durmuş'un gece baraj kenarında içtiği alkolün etkisiyle gölete düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.