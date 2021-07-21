Tekstil atölyesi küle döndü
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Tekstil atölyesi küle döndü

Tekstil atölyesi küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de bir tekstil atölyesi alevlere teslim oldu.

Denizli'de bir tekstil atölyesi alevlere teslim oldu. Atölyenin yanında park halindeki bir otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Cennetoğlu'na ait tekstil atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda alevler kontrol altına alındı. Küle dönen atölyenin yanına park edilen bir araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise detaylı incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Tekstil atölyesi küle döndü
Tekstil atölyesi küle döndü
Tekstil atölyesi küle döndü
Tekstil atölyesi küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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