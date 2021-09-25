(Tekrar) Kız istemeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

ANTALYA (İHA) - Konya'da meydana gelen trafik kazasında kız istemeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.20 sıralarında Konya Antalya Karayolu Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan E.S.Ü. (36) idaresindeki 50 SC 786 plakalı Volkswagen marka minibüs, yola yabani hayvan çıkmasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada minibüsteki 15 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, yolculardan durumu ağır olan D.A, Ö.A. ve H.K. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza yapan minibüste bulunanların Amasya'dan Antalya'ya kız isteme merasimi için gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA