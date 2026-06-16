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Zonguldak'ta TÜBİTAK Bilim Fuarları Festivali kapılarını açtı

Zonguldak'ta TÜBİTAK Bilim Fuarları Festivali kapılarını açtı
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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK destekli düzenlenen Bilim Fuarı Festivali, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokolün katılımıyla açıldı. Öğrencilerin projeleri sergilenirken, Vali başarılara dikkat çekti.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ve 4006-C TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Bilim Fuarı Festivali törenle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen festivalin açılışına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin ve protokol üyeleri katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyetin açılış kurdelesini kesmesinin ardından, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında hazırladığı projeler görücüye çıktı.

Törende konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, proje ve yarışmalarda elde edilen başarılara dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bilim fuarı festivalini görmek üzere bir araya gelmiş bulunduk. Bu organizasyonlarda görev alan tüm okul, takımlar, öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Katıldıkları organizasyonlarda gittikleri yarışmalardan boş dönmüyorlar. Bu çalışmalar sonucunu veriyor. Çok önemli başarılarla geri dönüyorlar. Her geçen gün bu festivallerin, projelerin ve sonuçların daha güçlendiğini, daha fazla ses getirdiğini görüyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, festival alanındaki stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Festival, 16-17 Haziran tarihlerinde ziyarete açık olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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