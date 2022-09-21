Yüzüklerin Efendisi serisi hangi sırayla izlenir? [Güncel]

John Ronald Reuel Tolkien'in yarattığı Orta Dünya evreni ilk günden bu yana insanları etkisi altına almayı başardı. Yazdığı birçok kitap ile beğeni toplayan Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisi 2001 yılında ilk filmi ile vizyona girdiğinde ise sinema evreninde çığır açtı.

Orta Dünya evreni yeni yapımlarla karşımıza çıkıyor

Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü filmleri toplamda 17 Oscar alırken, Tolkien'e olan ilgi de bir kat daha arttı. Daha sonrasında Peter Jackson, Hobbit üçlemesi ile karşımıza çıktı. Her ne kadar kitaplara uygun olmaması ile eleştirilse de Hobbit de kendi içerisinde başarılı bir film serisi olarak kabul edilebilir.

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Şimdi ise Orta Dünya evreni Amazon'un yapımcılığını üstlendiği Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi ile karşımıza çıktı. 2 Eylül'de Amazon Prime üzerinden yayına giren dizinin 5 sezon ve toplamda 50 saat olması planlanıyor. Amazon'un büyük yatırım yaptığı dizi şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Her biri farklı zamanları anlatan bu yapımları kronolojik sırayla izlemeyi tercih edebilirsiniz. Diğer yandan Orta Dünya evreni filmlerini çıkış tarihine göre izlemek de bir başka yöntem olabilir. Eğer tarihi devamlılığın yaşanmasına önem veriyorsanız bu yapımları kronolojik sıraya göre izlemenizi öneriyoruz.

Yüzüklerin Efendisi serisi izleme sırası:

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serilerindeki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatan Güç Yüzükleri dizisi, Orta Dünya evreninde ikinci çağda yaşananları anlatacak. Güç yüzüklerinin dövülmesini konu alacak olan dizi, Yüzüklerin Efendisi serisinde yaşanan birçok olayın çekirdeğini oluşturuyor.

Sauron'un elfler arasına karışması ve onları kandırarak tek yüzüğü dövmesini izleyeceğimiz dizinin Son İttifak Savaşı ile biteceği öngörülüyor. Yakın zamanda başlayacak olan dizinin 5 sezon olacağını düşündüğümüzde Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serisini izledikten sonra bu diziyi izlemeyi de tercih edebilirsiniz.

Peter Jackson'ın yönetmenliğini üstlendiği filmleri kendi içerisinde aşağıdaki şekilde izleyebilirsiniz:

Hobbit

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012)

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013)

Hobbit: Beş Ordular Savaşı (2014)

Yüzüklerin Efendisi

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

Orta Dünya evreni kronolojik olarak bu şekilde izlenebilir. Böylece olay bütünlüğü sağlanabilir. Ancak filmlerin çıkış sırasına göre izlemeyi tercih ederseniz öncelikle Yüzüklerin Efendisi serisini ardından ise Hobbit serisini izleyebilirsiniz.

Tolkien'in yarattığı bu müthiş evreni konu alan yapımlar oldukça kısıtlı durumda. Umarız ilerleyen dönemde Orta Dünya evreni başarılı bir şekilde ekranlara aktarılmaya devam eder. Bu arada kitapların ise filmlerden bile güzel olduğunu hatırlatmakta fayda var. Eğer Orta Dünya evrenine adım atmak istiyorsanız kitapları da okumanızı tavsiye ediyoruz.

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