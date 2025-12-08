Armut'a erişim engeli getirildi

Hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri buluşturan Armut.com platformu mahkeme kararıyla aniden erişime kapatıldı.

Yüzbinlerce kişinin günlük ihtiyaçları için kullandığı siteye getirilen erişim engeli, akşam saatlerinde uygulamaya alınırken kararın gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Beklenmedik yasak, hem kullanıcılar hem de binlerce hizmet sağlayıcı arasında büyük şaşkınlığa yol açtı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) açıklamasına göre, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda Armut'un internet sitesi erişime kapatıldı. Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişme hem kullanıcılar hem de platformda hizmet veren binlerce esnaf arasında büyük şaşkınlık yarattı.

2011'DEN BU YANA HİZMET VERİYOR

2011 yılında kurulan Armut, ev temizliğinden özel derse, tamirat ve tadilattan nakliyeye kadar pek çok alanda kullanıcılar ile hizmet sağlayıcıları buluşturan en büyük dijital pazar yerlerinden biriydi. Platform, yüzbinlerce aktif kullanıcıya ve Türkiye genelinde çok sayıda hizmet sağlayıcıya ev sahipliği yapıyordu.

GEREKÇE BELLİ DEĞİL

Erişim engelinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu henüz bilinmiyor. Kararın hangi nedenlerle alındığı da açıklanmadığı için sosyal medyada büyük merak ve tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından takip ediyor.