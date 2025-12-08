Haberler

Armut'a erişim engeli getirildi

Güncelleme:
Ev işleri, özel ders, tadilat ve bakım gibi çok sayıda hizmetin dijital ortamdan alınmasını sağlayan Armut platformu, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Erişim engeli, İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığı bilgilere göre 8 Aralık 2025 akşam saatlerinde yürürlüğe girdi.

Hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri buluşturan Armut.com platformu mahkeme kararıyla aniden erişime kapatıldı.

Yüzbinlerce kişinin günlük ihtiyaçları için kullandığı siteye getirilen erişim engeli, akşam saatlerinde uygulamaya alınırken kararın gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Beklenmedik yasak, hem kullanıcılar hem de binlerce hizmet sağlayıcı arasında büyük şaşkınlığa yol açtı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) açıklamasına göre, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda Armut'un internet sitesi erişime kapatıldı. Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişme hem kullanıcılar hem de platformda hizmet veren binlerce esnaf arasında büyük şaşkınlık yarattı.

2011'DEN BU YANA HİZMET VERİYOR

2011 yılında kurulan Armut, ev temizliğinden özel derse, tamirat ve tadilattan nakliyeye kadar pek çok alanda kullanıcılar ile hizmet sağlayıcıları buluşturan en büyük dijital pazar yerlerinden biriydi. Platform, yüzbinlerce aktif kullanıcıya ve Türkiye genelinde çok sayıda hizmet sağlayıcıya ev sahipliği yapıyordu.

GEREKÇE BELLİ DEĞİL

Erişim engelinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu henüz bilinmiyor. Kararın hangi nedenlerle alındığı da açıklanmadığı için sosyal medyada büyük merak ve tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından takip ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
Haberler.com
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımetin:

Sebebi ben söyleyeyim Armut sitesi üzerinden temizlikçi bayan diye escort cagiriliyor sigortasız işçi calistirriloyor çoğu yabancı uyruklu

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıisa yatar:

Acayip İşler dönüyor vaziyet alın

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

gerekçe belli değilse o hakimin bir işi mi var

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumları131.650:

Leş bir yer. Geç bile kalındı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Serkan:

memlekete hayır olucaksa bu tiktok’u kapatsınlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
